Президент Финляндии сделал громкое заявление о мире на Украине

Ближайшие дни будут решающими в вопросе достижения мира на Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб после онлайн-встречи с европейскими лидерами по Украине.

«Мы вместе работаем над прекращением огня и установлением устойчивого мира. Мы поддерживаем Украину на каждом шагу. Следующие несколько дней и недель могут стать решающими», — написал Стубб на своей странице в социальной сети X.

Во вторник, 25 ноября, представители Евросоюза и «коалиции желающих» обсудили переговоры по Украине и мирный план США. Согласно заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал обсуждение мирного плана президента США Дональда Трампа «информационной вакханалией» из-за множества противоречивых сообщений в СМИ. Он подтвердил, что Россия считает план хорошей основой для переговоров, но ожидает от США официальный итоговый вариант документа, поскольку первоначальный текст уже был изменен после консультаций Вашингтона и Киева в Женеве 23 ноября. Москва заявляет о готовности к мирным контактам, однако, как заявил Песков, Россия пока не проинформирована о содержании переговоров в Женеве.