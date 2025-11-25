Рубио пришлось общаться с европейцами, разгневанными из-за плана США по Украине

Госсекретарю США Марко Рубио пришлось отвечать на телефонные звонки европейцев, разгневанных из-за плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом пишет газета Wall Street journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Рубио пришлось отвечать на звонки разгневанных европейских чиновников», — пишут авторы публикации.

25 ноября газета Politico писала, что из нового варианта мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине исчез пункт про передачу Донбасса под контроль России.

25 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг мирного плана США информационной вакханалией.

Песков отметил, что Россия имеет в своем распоряжении только изначальный документ, полученный неофициально, который уже претерпел изменения.

Также британская газета The Guardian писала, что Украина не против переговоров с Россией о территориях, однако такие переговоры должны основываться на нынешней линии фронта.