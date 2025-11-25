В окружении Трампа разгорелась новая борьба

После публикации мирного плана по Украине в США воцарился хаос - доверенные лица президента Дональда Трампа ведут ожесточенную борьбу за власть. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседников Bild, с одной стороны закулисной борьбы за власть находится спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который разработал план по Украине совместно с российской стороной и которого поддерживает вице-президент США Джей Ди Вэнс. Их оппонент - Марко Рубио, госсекретарь США и советник по национальной безопасности.

По версии Bild, «идеологические разногласия» очевидны: Уиткофф в последние месяцы часто привлекал к себе внимание пророссийскими высказываниями, восторженно отзываясь о своих встречах с президентом РФ Владимиром Путиным. Рубио же «совершенно иной»: когда Трамп позволил ему вести переговоры с Москвой, запланированный саммит Путина и Трампа в Будапеште был отложен.

Bild считает, что даже в публичном сообщении Рубио о плане Уиткоффа по Украине есть признаки тлеющего конфликта: вскоре после того, как документ стал достоянием общественности, госсекретарь США не стал называть документ планом, а «понизил его рейтинг» до «списка возможных идей».

План требует от Украины значительных уступок, включая ограничение численности ВСУ и отказ от территориальных претензий. Также план предполагает отмену санкций против России.

Конфликт между Вэнсом и Рубио может быть связан не только с текущим политическим курсом и борьбой за влияние в Белом доме; речь может идти о борьбе за место преемника Трампа. Оба политика считаются потенциальными кандидатами в президенты от Республиканской партии.

Вэнс считается идеологическим продолжением Трампа, он значительно более националистичен и выступает за более сдержанную внешнюю политику. Рубио, несмотря на свою поддержку Трампа, представляет собой «шаг назад в республиканское прошлое»: он поддерживает НАТО и выступает против России и Китая.