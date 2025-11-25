Отправка войск Франции на Украину в рамках инициативы «коалиции желающих» грозит прямой конфронтацией с Россией.

Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети Х.

«С таким планом прямая конфронтация с Россией рано или поздно гарантирована! Он это скрывает, но он это прекрасно знает», — отметил Филиппо.

По словам политика, решение о размещении войск является безумием. Он также выступил с требованием, чтобы на Украине не было «ни одного французского солдата».

Ранее Макрон заявил, что «коалиция желающих» может разместить свой военный контингент «на второй линии, вдали от фронта» после завершения конфликта на Украине. В частности, потенциальными точками размещения войск могут стать Киев или Одесса.