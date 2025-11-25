План США по урегулированию конфликта на Украине может свидетельствовать о победе России. Об этом заявил депутат Европарламента от германской партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Михаэль фон дер Шуленбург в статье для Berliner Zeitung.

«Россия близка к победе в этом конфликте, и именно это отражает американский план», — написал он.

По словам немецкого евродепутата, странам Европейского союза (ЕС) следует самостоятельно искать пути диалога с Москвой вместо того, чтобы пытаться принуждать ее к чему-либо силой. Он напомнил, что они на протяжении четырех лет отказывались от переговоров с Россией, поэтому сейчас они не могут внезапно начать «диктовать курс действий».

Ранее стало известно, что в ЕС начали опасаться провала идеи с предоставлением кредита Украине за счет российских замороженных активов из-за мирного плана США. Уточняется, что европейский план может рухнуть, если в финальном проекте мирного соглашения будет содержаться ссылка на использование этих средств.