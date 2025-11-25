Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался лететь к президенту США Дональду Трампу, сославшись на доработки плана по окончанию конфликта на Украине, написал в своем телеграм-канале депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

«Зеленский отказался, сославшись на необходимость более детальной проработки плана и консультаций с европейскими лидерами», — поделился подробностями нардеп.

Украинский парламентарий уточнил, что, по всей вероятности, Зеленский прилетит в Вашингтон на следующей неделе, о чем заявил лично хозяину Белого дома.

Ранее сообщалось, что вычеркнутые из первоначальной версии плана Соединенных Штатов по Украине пункты пропишут в других документах, их планируется обсуждать в рамках дальнейшего переговорного процесса. При этом речь шла о том, что членство Украины в Североатлантическом альянсе «не полностью исключено».