Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Ошибки генерала Мандона»

Начальник штаба обороны ВС Франции, генерал Фабьен Мандон недавно заявил, что французы должны быть готовы к «шоку через три-четыре года». Говоря об угрозе войны с Россией, Мандон подчеркнул, что Франция может «дрогнуть, так как не готова смириться с потерей своих детей». Это заявление оказалось неприемлемым для французов, пишет Boulevard Voltaire. Также Мандон посетовал на отсутствие у французов гражданской позиции и «силы характера». Это стало его первой коммуникативной ошибкой, подчеркивается в статье.

Вторая ошибка - выбор аудитории: Конгресс мэров Франции. Мэры, которым он поручил донести свои идеи до народа, уже сделали всё, что могли, на редких патриотических церемониях. И они, должно быть, недоумевали, почему генерал Мандон не обратился к учителям, и прежде всего к министру национального образования. Почему французы должны жертвовать собой ради страны, которую не любят? Мэры не могут компенсировать недостатки национальной системы образования. Именно с этого должна начаться борьба, но это займет время, считает автор Boulevard Voltaire. Мандону следовало бы сказать, что создание прочной обороны, независимо от экономической ситуации, избавит французов от страданий. Французы 2025 года - не японские камикадзе 1945-го, заключил автор статьи.

Дуров допустил причастность Франции к гибели Кирка

Американская активистка ультраправых взглядов Кэндис Оуэнс, на которую ранее подала в суд первая леди Франции Брижит Макрон, заявила, что убийца американского консервативного активиста Чарли Кирка «проходил подготовку в 13-й бригаде Французского Иностранного легиона». Оуэнс сослалась на «высокопоставленного французского чиновника», сообщает TF1. Автор статьи назвал новые заявления Оуэнс частью «длинной серии ложных слухов, направленных против Франции».

Оуэнс написала, что ее жизнь и жизнь журналиста Ксавье Пуссара «тоже находятся в опасности». Пуссар - один из самых влиятельных французских конспирологов и распространитель слухов о похищении личности Брижит Макрон ее братом, подчеркивает TF1. Телеканал отметил, что Оуэнс всё же «сумела создать ажиотаж» новыми слухами и даже получила поддержку от основателя Telegram Павла Дурова. Он написал в соцсети X, что проанализировал все, что Кирк когда-либо говорил о Франции Макрона, и «счел информацию Кэндис о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной». TF1 отмечает, что Оуэнс привлекает свою аудиторию сенсационными «разоблачениями» и таким способом держит ее в напряжении. Для доступа к эксклюзивному контенту и получения дополнительной информации им нужно оплачивать подписку.

Почему Европу волнует Украина и не волнует Кипр

Европа проявляет безотлагательность в отношении Крыма и Донбасса – территорий, где у нее нет никаких юридических обязательств, - и при этом не спешит действовать в отношении Кипра, единственного места, где ее обязательства четко выражены и не выполняются, пишет израильское издание Israel Hayom. Причина, по мнению автора статьи, кроется в иерархии: Россию наказывают, потому что она вне системы; Турцию балуют, потому что она находится внутри системы и добивается уступок. Европа осуждает присоединение Крыма к России, в то же время рассматривая проблему разделенного Кипра как «логистическую». В это же время президент США Дональд Трамп продвигает мирное соглашение между Россией и Украиной. Сделка преподносится как стабилизирующее решение, она подкреплена угрозой прекращения помощи Украине.

На риторику Европы по украинскому кризису невозможно реагировать без иронии. Брюссель два года апеллировал к «территориальной целостности» Украины как к кредо, вдруг обретая голос и введя 19 пакетов санкций. Однако та же Европа десятилетиями молчала, когда нарушителем была Анкара. Кипр, государство-член ЕС, остается «незаживающей раной Европы»: его столица разделена, 37 процентов территории контролирует Турция. Десятки тысяч военных находятся на территории ЕС, а турецкие беспилотники запускаются из Гечиткале по восточносредиземноморским маршрутам, жизненно важным как для Иерусалима, так и для Никосии, подчеркнул автор статьи. Ответом Европы стали ритуальные «заботы» и диалог, хотя статья 42(7) Устава ЕС о взаимной обороне была написана именно для такого сценария. Кипр - часть израильской архитектуры безопасности: это газовые платформы, подводные кабели, воздушные коридоры, морские пути и эвакуационные каналы, которые использовались в 12-дневной войне с Ираном. Нежелание Европы защищать члена ЕС - «предупреждение, которое Израиль не может игнорировать».

«Немецкие идеологи «высшей расы» снова хотят убивать русских»

Назревает новый скандал: депутат парламента от «Альтернативы для Германии» Маттиас Моосдорф получил заявления от связанного с ХДС мультимиллионера, пропитанные ненавистью и стремлением к тотальной войне с Россией, рассказала автор ультраправого немецкого журнала Compact. Моосдорф пока отказывается раскрыть личность влиятельного русофоба, мечтающего развязать войну на истребление, подчеркивается в статье. Однако опубликованной информации достаточно, чтобы сузить круг подозреваемых: мультимиллионер, вероятно, уроженец Северной Германии, в компаниях которого работают более пяти тысяч сотрудников, предположительно близок к партии ХДС, получил множество наград от немецких властей. Вариантов мало, и как только «Альтернатива для Германии» начнет парламентское расследование, имя этого военного фанатика быстро разлетится по альтернативным медиа, отмечается в статье.

Моосдорф, всемирно известный музыкант, побеседовал с этим влиятельным бизнесменом. Их разговор, «вращавший вокруг патриотизма и гражданской добродетели», принял драматический оборот: мультимиллионер призвал «расстрелять всех без исключения русских мерзавцев» и «отобрать у русских всё». По словам Моосдорфа, бизнесмен также назвал Владимира Зеленского «лучшим политиком в мире» и заявил, что доверил бы Зеленскому управлять своими активами, «настолько он честен». Compact отмечает, что подобные настроения нередки среди элиты ФРГ, воспитанной на трансатлантических ценностях. В статье подчеркивается, что выступающие за войну с Россией серьезно рискуют. Те, кто мечтал завоевать и подчинить Россию, всегда терпели неудачу. И все же Германия снова балансирует на грани - уже в третий раз Берлин выступает против России, движимый чужими интересами, заключила автор статьи.

«Проект по редкоземельным металлам: РФ убивает трёх зайцев одним выстрелом»

К 1 декабря Россия, вероятно, утвердит и представит долгосрочную дорожную карту развития сектора редкоземельных металлов по поручению президента РФ Владимира Путина от 4 ноября, пишет South China Morning Post. На первый взгляд, это история внутренней промышленной политики, призванная наверстать упущенное в сфере высоких технологий. Однако такой взгляд не отражает сути. По мнению автора статьи, эта дорожная карта - изощренный геостратегический манёвр, единый выстрел, нацеленный на трех стратегических зайцев: восстановление автономии в управлении стратегическими ресурсами, слом решимости Запада и переосмысление партнерства Москвы с Пекином.

Геологическая служба США считает, что российские запасы редкоземельных элементов находятся на пятом месте в мире, составляя колоссальные 3,8 миллиона тонн оксидов редкоземельных металлов. Министерство природных ресурсов России заявляет о значительно более высоких цифрах: запасы 15 видов редкоземельных металлов оцениваются в общей сложности в 28,7 миллиона тонн. Однако сейчас Россия производит всего около 2500 тонн этих металлов в год, что составляет менее процента от мировых поставок. Это классический пример «ресурсного проклятия» технологической эпохи: обладание богатством без его применения в полной мере. Стремление России стать ведущим мировым производителем - прямой вызов этому парадоксу. Кремль ведёт долгую и продуманную игру, которая изменит контуры мировой власти, заключил автор статьи.