В Европе рассказали, что победили бы Россию, если бы у нее «не было ядерного оружия»
Страны Запада могли бы «быстро» одержать победу над Россией, однако у Москвы есть ядерное оружие. Об этом в интервью газете Politico заявил председатель организации «Республиканцы за рубежом» в Великобритании Грег Свенсон.
«Мы могли бы победить Россию. Я думаю, мы бы победили ее быстро, если бы не было ядерного оружия», — подчеркнул он.
20 ноября председатель совета директоров Airbus Рене Оберман заявил на Берлинской конференции по безопасности, что Европе нужно обзавестись тактическим ядерным оружием для успешного противодействия России.
По мнению Обермана, размещение более 500 тактических ядерных боеголовок на ракетах «Искандер-М» в Калининградской области стало «ахиллесовой пятой» европейских стран.
Кремль относится негативно к предложению главы Airbus Рене Обермана разместить в Европе тактическое ядерное оружие (ТЯО), заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.