Рютте примет участие в заседании "коалиции желающих" по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте будет участвовать в телеконференции "коалиции желающих" по Украине, сообщила пресс-служба альянса.

"Генсек НАТО Марк Рютте примет участие в видеоконференции "коалиции желающих" по Украине, организованной президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером", - говорится в сообщении.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что главной темой видеоконференции "коалиции желающих" станет обсуждение мирных предложений США по Украине и дальнейшее оказание Киеву военной и финансовой помощи.