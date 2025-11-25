На Западе рассказали о стратегии Зеленского

Владимир Зеленский прекрасно осознает насколько высоки ставки и придерживается с президентом США Дональдом Трампом «стратегии премьера Израиля». Такое мнение высказал журналист Axios Барак Равид, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

Равид обратил внимание на то, что Владимир Зеленский не отверг сразу американский мирный план и не сказал «нет».

«Он заявил, что готов вести переговоры на основе этого американского мирного плана. И, как мне кажется, он продолжит именно эту линию. На мой взгляд, его подход очень напоминает слова бывшего премьер-министра Израиля Леви Эшколя, сказанные в 1960-х: «Я буду идти на уступки, уступки и еще раз уступки, пока не добьюсь своего». Думаю, именно это сейчас и пытается делать президент Зеленский», — отметил он.

По словам журналиста, он знаком с тем вариантом гарантий безопасности, которые были предложены Украине со стороны США, и они действительно значимые.

«Это самые значимые гарантии безопасности, на которые президент Трамп согласился для какой-либо страны, особенно для Украины. И именно они стали отправной точкой для переговоров. С тех пор эти гарантии были усилены», — пояснил Барак Равид.

Ранее в СМИ появилась информация о новом мирном плане, разработанном США. Осведомленные источники сообщили, что план, состоящий из 28 пунктов, можно разделить на четыре основных блока: украинский кризис, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

Москва отметила, что проект может быть положен в основу мирного соглашения, в Киеве и ЕС выступили против ряда пунктов, заявив, что план необходимо доработать.