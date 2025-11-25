Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что так называемая коалиция желающих намерена после завершения конфликта разместить свои силы "на второй линии, вдали от фронта".

"Мы никогда не планировали размещение в зоне фронта, поскольку это не наша задача", - сказал Макрон в эфире радиостанции RTL.

По его словам, одним из вариантов может стать размещение "на запасных площадках в Киеве и Одессе".

"Есть элемент конфиденциальности, все устроено более сложно, силы для подстраховки находятся на этапе создания", - отметил французский лидер.

Макрон заявил, что "британские, французские и турецкие солдаты после подписания мира, то есть не в контексте войны, будут находиться на месте, чтобы обеспечить обучение и безопасность".

Президент Франции ранее сообщил, что 25 ноября пройдет совещание "коалиции желающих" в формате видеоконференции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее напомнил, что большинство европейских столиц сейчас составляют костяк так называемой коалиции желающих, которая желает только одного - чтобы боевые действия на Украине длились как можно дольше, "до последнего украинца". Он также заявил, что Россия ни при каких условиях не допустит размещения военных стран НАТО на Украине. По его словам, присутствие войск альянса на украинской земле является для РФ угрозой.