Что произошло в мире 25 ноября: Корейская война и землетрясение в Азербайджане

25 ноября в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — первое наступление армии Китая в ходе Корейской войны и землетрясение в Азербайджане. Подробности — в материале «Рамблера».

Наступление армии Китая во время Корейской войны

25 ноября 1950 года в ходе Корейской войны китайская армия начала масштабное наступление. К этому времени американские части наступали два дня без сопротивления, но в 8 вечера началось массированное нападение. Китайские войска проникли мимо передовых позиций, нарушая управление тылом. Десятый корпус США попытался перерезать линии снабжения, но из-за действий в горах и отсутствия связи потерпел катастрофу. Однако авиация ООН затруднила действия китайцев, что позволило избежать полного поражения. К концу декабря китайцы освободили всю Северную Корею, несмотря на потери от авиации и недостаток ресурсов.

Землетрясение в Азербайджане

Шемахинское землетрясение произошло 25 ноября 1667 года в окрестностях города Шемаха. В то время Шемаха входила в состав Сефевидского Ирана, а сегодня это часть Азербайджана. Согласно исследованиям XIX и XX веков, стихия унесла около 80 000 жизней. Однако некоторые источники называют меньшие цифры — от 6 000 до 8 000 человек. Землетрясение имело магнитуду 6,9, а его очаг находился на глубине примерно 12 километров.

Александр I направил Указ Сенату учредить должность главного директора

25 ноября 1819 года император Александр I учредил должность главного директора и назначил на нее П. П. Коновницына. В его ведение вошли Пажеский, кадетские и другие военные учебные заведения. Коновницын также был членом Совета о военных училищах. Главный директор контролировал хозяйственную деятельность и дисциплину. В 1820 году при нем появилась канцелярия из трех отделов. В 1834 году она была объединена со штабом главного начальника. Обязанности директора свелись к надзору за исполнением распоряжений. Должность ликвидировали в 1843 году. Ее занимали П. П. Коновницын (1819–1822), П. В. Голенищев-Кутузов (1823–1826), Н. И. Демидов (1826–1833), И. О. Сухозанет (1833–1836) и К. Ф. Клингенберг (с 1836 года). Клингенберг сохранил звание генерального директора до своей смерти в 1849 году.

Нобель запатентовал динамит

25 ноября 1867 года шведский химик и инженер Альфред Нобель запатентовал динамит. Это изобретение стало значимым событием в науке и технике, так как оно упростило инженерные работы, но также быстро нашло применение в военных целях, что вызывало у Нобеля тревогу. Патентование динамита принесло ему значительное состояние, заставив задуматься о моральной стороне своих изобретений. В своем завещании он учредил фонд, который впоследствии стал основой для Нобелевских премий, присуждаемых за выдающиеся достижения в области физики, химии, медицины, литературы и миротворческой деятельности.

Крушение «Белого корабля»

«Белый корабль» затонул 25 ноября 1120 года в Ла-Манше у Нормандии. На борту было около 300 человек, включая принца Вильгельма, его братьев Ричарда и Матильду, графа Честера и других знатных англонормандцев. Корабль налетел на скалу и затонул. По легенде, Вильгельм пытался спасти сестру и утонул. Единственным выжившим стал мясник Берольд. Гибель принца вызвала кризис престолонаследия и феодальную анархию в Англии в 1135–1154 годах.