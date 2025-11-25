Британские власти могут попытаться сбить миротворческий настрой президента США Дональда Трампа на урегулирование конфликта на Украине путем его дискредитации на якобы связях с советскими и российскими спецслужбами. Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

© Российская Газета

По данным ведомства, в Лондоне опасаются, что миротворческая активность американского лидера может сорвать планы Британии и дальше зарабатывать "на крови украинцев".

На этот случай, как отмечает СВР, британцы приготовили "страховочный вариант".

Согласно полученной СВР информации, британцы "состряпали планы реанимации фейковых "досье" экс-сотрудника британской разведки К. Стила с обвинениями в адрес Трампа и членов его семьи в связях с советскими и российскими спецслужбами".

В ведомстве также отметили, что Лондон добивается продолжения украинского конфликта, поскольку доходы от него спасают ее экономику от банкротства.