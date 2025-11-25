СВР: Лондон хочет сбить миротворческий настрой Трампа путем его дискредитации
Британские власти могут попытаться сбить миротворческий настрой президента США Дональда Трампа на урегулирование конфликта на Украине путем его дискредитации на якобы связях с советскими и российскими спецслужбами. Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.
По данным ведомства, в Лондоне опасаются, что миротворческая активность американского лидера может сорвать планы Британии и дальше зарабатывать "на крови украинцев".
На этот случай, как отмечает СВР, британцы приготовили "страховочный вариант".
Согласно полученной СВР информации, британцы "состряпали планы реанимации фейковых "досье" экс-сотрудника британской разведки К. Стила с обвинениями в адрес Трампа и членов его семьи в связях с советскими и российскими спецслужбами".
В ведомстве также отметили, что Лондон добивается продолжения украинского конфликта, поскольку доходы от него спасают ее экономику от банкротства.