Способность президента США Дональда Трампа поставить на место британцев за попытки использовать липовые и уже опровергнутые инсинуации против него не вызывает сомнений. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Британцам вряд ли удастся войти в одну реку дважды. Не вызывает сомнений, что Трамп поставит на место своих союзников за попытки использовать липовые и уже опровергнутые инсинуации. Да и развитие ситуации на ТВД заставит британцев искать замену кровавым деньгам, зарабатываемым на Украине", - указано в тексте.