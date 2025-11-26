В Турции высказались о новом раунде переговоров России и Украины

Турция вполне может стать эффективной площадкой для нового раунда переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа, передает РИА Новости.

Сефа подчеркнул, что Анкара стремится к возобновлению российско-украинских переговоров в Стамбуле, но пока конкретики по четвертому раунду нет. Он добавил, что Турция будет учитывать позицию России.

«Без учета требований Москвы успешный запуск турецкой инициативы окажется в очень сложном положении, если не в тупиковом», — отметил полковник в отставке.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что устойчивое разрешение конфликта на Украине возможно при создании основы для переговоров, которая устроит все стороны. По его словам, предложенный США мирный план может стать основой для устойчивого урегулирования конфликта, но потребуется дополнительная работа.