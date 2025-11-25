Франция и другие страны — участницы Европейского союза находятся в зоне поражения баллистических ракет России.

Своими опасениями на этот счёт поделился в интервью радиостанции RTL президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что страны ЕС якобы подвержены угрозе со стороны российских МБР.

«...Мы находимся в зоне досягаемости этих вооружений», — сказал Макрон.

Ранее Макрон заявил, что Париж не намерен отправлять французскую молодёжь в зону украинского конфликта.