Торгпредство РФ: Южная Корея усилила контроль за антироссийскими санкциями

Власти Республики Корея стали внимательнее следить за соблюдением правил экспортного контроля в торговых сделках с Россией. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в торгпредстве РФ в Сеуле.

"Южнокорейские государственные ведомства - Таможенный комитет, Центральный банк и Министерство промышленности, торговли и ресурсов Республики Корея - значительно активизировали усилия по обеспечению соблюдения экспортных ограничений, действующих в отношении торговых сделок с российскими контрагентами", - рассказали в торгпредстве. "Под пристальное внимание госорганов в первую очередь попали компании, имеющие действующие или выполненные контракты с российскими покупателями южнокорейской продукции", - добавили российские чиновники.

"Импортом из РФ в РК больше интересуются местные финансовые организации, анализирующие поставки продукции из России на предмет рисков вторичных санкций со стороны третьих стран в отношении корейских банков за обеспечение таких сделок", - добавили в торговом представительстве.

Российские власти предупредили, что в Республике Корея нарушение мер экспортного контроля может быть квалифицировано как уголовное преступление.

"При наличии у проверяющих органов оснований считать сделку противозаконной возможно ограничение выезда ответственных лиц, руководителей и сотрудников проверяемых компаний", - отметили в торговом представительстве.

Российские чиновники призвали обращаться в торгпредство в случае необходимости консультации.

21 ноября стало известно, что суд в Пусане приговорил двух человек, включая гражданина РФ, к условным срокам за нарушение санкций при поставках автомобилей и гидроциклов из Южной Кореи в Россию.