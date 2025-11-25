Politico: США представят России сокращенный план по Украине

Спецпосланник США по Украине Дэниел Дрисколл во вторник, 25 ноября, в Абу-Даби представит российской делегации сокращенный американский план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

— (Дрисколл — прим. «ВМ») представит россиянам мирный план, который США и Украина обсуждали в воскресенье. Дрисколл представит план, который сокращает первоначальный мирный план США с 28 пунктов примерно до 19, — говорится в материале.

По информации источников издания, из обновленной версии исключены пункты, касающиеся территориальных вопросов, в том числе передачи Донбасса России. Эти темы предлагается обсудить отдельно между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что Дрисколл встретился с российскими представителями в Абу-Даби 24 ноября. Следующая встреча пройдет во вторник, однако состав американской делегации пока неизвестен.

25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль следит за публикациями СМИ о встречах делегаций России и США в Абу-Даби, однако по этому направлению никаких новостей нет.