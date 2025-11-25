Макрон указал на необходимость доработки плана США по Украине

План по урегулированию украинского конфликта, предложенный США, является шагом в правильном направлении, но требует доработки. Такое мнение в эфире радиостанции RTL выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"План, который был предложен США, является шагом в правильном направлении, к миру. Вместе с тем в нем есть элементы, которые необходимо обсудить и улучшить", - считает французский лидер.

По его словам, "в основе плана лежит желание США вновь попытаться заключить мир в результате обсуждений, проведенных с Россией".

"То, что было представлено, позволяет понять то, что могло бы быть приемлемым для России", - сказал Макрон.

По его мнению, "Украина должна сказать, на какие уступки она готова пойти в том, что касается территорий, языка, конституции и так далее".

На прошлой неделе стало известно, что Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе.

23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Позже издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что переговоры прошли в напряженном ключе. Украинская сторона настаивала на внесении изменений в текст плана.

По информации агентства РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Дата такой встречи пока не определена.