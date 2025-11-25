22-летнюю певицу и модель Деларосу застрелили на парковке в США. Об этом сообщает Daily Mail.

22-летняя Мария Де Ла Роза и двое мужчин находились в автомобиле в районе Нортридж, когда к ним внезапно подошли незнакомцы и открыли огонь из автоматов.

«Свидетели сообщили, что видели, как двое подозреваемых мужского пола подошли к автомобилю, припаркованному на Брайант-стрит. Все трое были ранены», — сообщил представитель полиции Лос-Анджелеса.

Модель доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти — травмы оказались несовместимыми с жизнью. Остальные потерпевшие находятся в реанимации, их состояние оценивается как критическое.

Погибшая была известным блогером и начинающей певицей.

