Ситуация на фронте на фоне обсуждения мирных планов США и Европы по Украине складывается не очень удачно для президента республики Владимира Зеленского. О непростом положении Киева заявил журналист немецкого канала Welt Кристоф Ваннер, видео доступно на YouTube.

«Вы видите, насколько затруднительна для Украины ситуация в данный момент. (...) Дела на фронте сейчас обстоят не очень хорошо для Владимира Зеленского», — сказал корреспондент Welt.

Ранее сообщалось, что газета Neue Zürcher Zeitung заметила мрачные детали во внешности украинского лидера. В издании заявили, что Зеленский выглядел заметно постаревшим в недавнем обращении по поводу мирного плана США по урегулированию конфликта.

Перед этим обозреватель Financial Times (FT) Гидеон Рахман назвал три сценария развития событий вокруг плана США по Украине. В частности, автор предположил, что Киев может отказаться принимать предложенный Вашингтоном план, после чего президент США Дональд Трамп прекратит помощь украинской стороне.