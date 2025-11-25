Рубио отказался от встреч с Каллас

Госсекретарь США Марко Рубио отказался проводить двусторонние встречи с верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Об этом сообщает Politico.

«По словам двух других официальных лиц, даже госсекретарь США Марко Рубио — самый проевропейски настроенный член команды Трампа, изменивший тактику его переговоров по Украине — отказывается проводить двусторонние встречи с Каллас», — сказано в сообщении.

Издание отмечает, что одной из причин может быть сложные отношения Каллас с администрацией президента США Дональда Трампа.

Рубио сообщил о влиянии «некого россиянина» на план США по Украине

Ранее Рубио после публикации изначальной версии плана по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов сообщил сенаторам, что на его составление повлиял «некий россиянин».