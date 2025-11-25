WSJ: новый план США по Украине отвечает интересам Киева

Мирный план США по Украине в своём окончательном варианте обеспечит достижение Киевом своих целей в вооружённом конфликте.

Как сообщила американская газета The Wall Street Journal, такое обещание дали официальные лица в США.

«Официальные лица обещают, что окончательный мирный план обеспечит достижение основных целей Украины», — говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила о согласованности большинства пунктов плана США по Украине.