WSJ: новый план США по Украине отвечает интересам Киева
Мирный план США по Украине в своём окончательном варианте обеспечит достижение Киевом своих целей в вооружённом конфликте.
Как сообщила американская газета The Wall Street Journal, такое обещание дали официальные лица в США.
«Официальные лица обещают, что окончательный мирный план обеспечит достижение основных целей Украины», — говорится в публикации.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила о согласованности большинства пунктов плана США по Украине.