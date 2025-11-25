Названа цель встречи министра армии США с делегацией России

Министр армии США Дэн Дрисколл якобы провел встречу с российской делегацией в Абу-Даби 24 ноября для того, чтобы заложить основу для будущих переговоров на более высоком уровне. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«По словам чиновника, эти встречи призваны заложить основу для взаимодействия на более высоком уровне в будущем», — сказано в сообщении.

Кроме того, телеканал сообщает, что на переговорах, состоявшихся в понедельник, обсуждался разработанный США мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Источники также отметили, что Дрисколл продолжит встречи во вторник, 25 ноября.

Дрисколл захотел посетить Россию

