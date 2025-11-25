В Киеве ограничили теплоснабжение после взрывов

Предоставление услуг теплоснабжения ограничено в Киеве после ночных взрывов. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram-канале.

"В Киеве временно ограничили предоставление услуги теплоснабжения. Подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов и части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах", - говорится в сообщении.

На данный момент столбики термометров в Киеве показывают три градуса тепла.

В ночь на вторник в Киеве минимум пять раз гремели взрывы.