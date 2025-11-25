Вопрос обеспечения гарантий безопасности Украины является приоритетным для Киева, он стоит выше вопроса демилитаризированной зоны. Один из приоритетов республики в мрном плане раскрыла газета New York Tmes (NYT).

«В частном порядке украинские чиновники говорят, что гарантии безопасности важнее точного местонахождения новой демилитаризованной зоны», — сказано в публикации.

По мнению авторов материала, гарантии безопасности для Киева предполагают участие европейских структур в их обеспечении или предоставление странами Запада военной помощи.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главной гарантией безопасности для Украины должна стать ее собственная армия. Он также выразил готовность к отправке французских военнослужащих в страну.