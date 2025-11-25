Американский план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине отражает победу Российской Федерации в нем, пишет Berliner Zeitung (BZ).

«Россия выигрывает в этом конфликте и именно это отражено в плане США», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, страны Европы должны сами идти на диалог с Москвой ради прекращения огня, а не пытаться силой принудить Российскую Федерацию.

Администрация Соединенных Штатов ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, который состоит из 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи Североатлантического альянса, европейская безопасность, а также будущие отношения сторон с Соединенными Штатами.

Путин высказался о победе России на СВО

По информации западных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности вооруженных сил Украины вдвое, а также запрет размещать на территории бывшей советской республики иностранный военный контингент и оружие, способное бить вглубь территории Российской Федерации.