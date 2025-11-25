Макрон дистанцировался от заявлений начальника Главного штаба ВС Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью радиостанции RTL дистанцировался от заявлений начальника Главного штаба вооруженных сил республики Фабьена Мандона, ранее призвавшего французов быть готовыми к "потере своих детей" якобы для сдерживания России.

"Его слова были вырваны из контекста", - сказал Макрон.

Как отметил французский лидер, при поступлении на службу военные заявляют о готовности к жертвам, "но нет никакого смысла в том, чтобы говорить всем французам о том, что мы готовы ими пожертвовать".

Одновременно президент подтвердил планы введения добровольной военной службы. По его словам, "это необходимо для того, чтобы французы понимали, как устроена армия, и пополняли ее резерв".

"В этом контексте мы принимаем определенные инициативы", - сказал Макрон, отметив, что заявления на эту тему он сделает позднее. Президент добавил, что с момента прихода к власти в 2017 году он принимает меры по укреплению армии. "К 2027 году бюджет вооруженных сил возрастет вдвое по сравнению с периодом десятилетней давности", - указал Макрон.

Ранее генерал Мандон призвал французов быть готовыми к "потере своих детей" якобы для сдерживания России. Он утверждал, что у Парижа "есть все знания, вся экономическая и демографическая сила", чтобы противостоять Москве. Телеканал TF1 отмечал, что генерал давно придерживается такой позиции и настаивает на перевооружении страны. Ранее он заявлял, что французская армия должна быть готова к столкновению с Россией якобы через 3-4 года.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал чушью "мантру" политиков стран Европы о возможной войне с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, подчеркивал, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС.