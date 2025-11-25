Эксперт: ЕС не может полагаться на США после плана Трампа по Украине

Евросоюз больше не может всецело полагаться на США, даже если в американский план урегулирования украинского кризиса будут внесены значительные изменения, заявил внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС Норберт Рёттген.

"Теперь у европейцев есть опыт, который показывает, что мы не можем полагаться на Америку. Такого не было со времен окончания Второй мировой войны <...>. Теперь мы живем в новом мире", - приводит слова политика газета Financial Times.

Рёттген также отметил, что с момента появления плана президента США Дональда Трампа по Украине в Берлине "царят шоковые настроения".

О плане урегулирования украинского кризиса

23 ноября США и Украина провели консультации по "мирному плану" Вашингтона из 28 пунктов. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО. По сведениям газеты The Washington Post, после этих консультаций число пунктов плана было сокращено до 19.

Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия американского плана предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, государственный статус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и снятие антироссийских санкций. Лидеры Евросоюза выражали несогласие с рядом пунктов и заявили о начале разработки контрпредложений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам по вопросам украинского урегулирования, однако никакой конкретики относительно таких контактов с США к настоящему времени нет. На этой неделе переговоры между Москвой и Вашингтоном не запланированы. Россия пока не получала официального текста версии американского плана после корректировки по итогам консультаций США и Украины в Женеве.