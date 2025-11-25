Рубио сообщил о влиянии «некого россиянина» на план США по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио после публикации изначальной версии плана по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов сообщил сенаторам, что на его составление повлиял «некий россиянин». Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По сведениям издания, после утечки в СМИ американского плана Рубио пришлось отвечать на звонки разгневанных европейских чиновников. Ему также начали писать американские законодатели, с которыми госсекретарь побеседовал по телефону. Среди них сенатор от штата Мэн Ангус Кинг, сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шахин и сенатор-республиканец от Южной Дакоты Майк Раундс.

«Законодатели сообщили журналистам на конференции, что Рубио сказал им, что на первоначальный план повлиял некий россиянин, не назвав имени [главы РФПИ, спецпредставителя президента России Кирилла] Дмитриева. Он сказал другим законодателям, что план включал элементы, предложенные [главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом] Умеровым и другими украинскими официальными лицами», — говорится в материале.

Рубио оспорил слова законодателей.

«Мирное предложение было подготовлено США. Оно основано на предложениях российской стороны. Но оно также основано на предыдущих и текущих предложениях Украины», — отметил госсекретарь.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Александр Бевз сообщил, что изначального мирного плана из 28 пунктов, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа, больше нет. По его словам, часть положений плана была исключена, а часть изменена.