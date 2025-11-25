Конгрессмен захотел уйти в отставку из-за мирного плана Трампа по Украине

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Дон Бэкон выразил желание досрочно покинуть свой пост в знак протеста против мирного плана президента Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщает Axios.

«Бэкон заявил Axios, что он был "настолько зол" на предложенный администрацией Трампа на прошлой неделе план мирного урегулирования между Россией и Украиной из 28 пунктов, что "подумывал" о том, чтобы досрочно уйти в отставку», — сказано в сообщении.

Вместе с тем конгрессмен подчеркнул, что в конечном счете решил остаться на своем посту ради избирателей.

«В конце концов, у меня есть обязательство перед нашими избирателями отработать свой срок», — сказал политик.

При этом Бэкон уже заявлял, что планирует уйти в отставку в 2027 году и не будет баллотироваться на новый срок.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Александр Бевз сообщил, что мирного плана из 28 пунктов, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа, больше нет.