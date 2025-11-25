Фон дер Ляйен назвала «основные принципы» по решению конфликта на Украине
Вопрос о территориях Украины и численности Вооруженных сил страны должен решаться в Киеве. Об этом в своем заявлении сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана США в преддверии встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
В США объяснили решение о территориальных уступках Украины
В состав американской делегации, которую возглавлял госсекретарь Марко Рубио, вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, министр армии Дэниел Дрисколл и другие представители администрации США. Украинскую сторону представляли руководитель офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Кирилл Буданов и другие официальные лица. Обсуждение велось вокруг американского плана урегулирования, включающего от 26 до 28 пунктов.
На прошлой неделе американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана Соединенных Штатов по Украине.
По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева.