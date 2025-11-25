В США объяснили решение о территориальных уступках Украины

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф принял решение о необходимости территориальных уступок со стороны Украины из-за слабого военного положения.

Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников.

«Уиткофф, проведя беседы с официальными лицами США и других стран, а также ознакомившись с оценками разведки, пришел к выводу, что Украина находится в более слабом военном положении», — говорится в материале.

Чиновники признали, что Киев столкнулся с большими потерями на фронте и находится сейчас в невыгодном положении. Чтобы завершить конфликт, Украине придется пойти на серьезные уступки.

Зеленский обсудит с Трампом вопрос о территориях и членстве в НАТО

24 ноября советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Александр Бевз сообщил, что мирного плана из 28 пунктов, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа, больше нет. По его словам, часть пунктов плана была исключена, а часть изменена.