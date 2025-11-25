Способность США исключить Европу из переговоров по Украине оценили

США будут стремиться исключить Европу из участия в мирных переговорах по Украине, считает политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, Владимир Шаповалов.

В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что вероятность такого исхода достаточно высока.

«США будут стремиться это сделать. До последнего времени им удавалось, проводя определенные консультации с европейскими лидерами, не включать Европу в полноценный переговорный процесс. Здесь ключевым элементом переговорного процесса являются переговоры с Россией. В этом смысле мы не видим пока трехстороннего формата с участием США, России и Европы и, скорее всего, не увидим», — сказал Шаповалов.

Он отметил, что вероятность исключения европейцев из переговорного процесса достаточно высока, так как Россия не желает участия Европы в разрешении конфликта. По мнению политолога, если США сможет отодвинуть Европу от украинского урегулирования, то это станет серьезным военно-политическим и дипломатическим поражением, которое окончательно продемонстрирует слабость позиции Евросоюза.

Ранее CNN со ссылкой на неназванного западного дипломата сообщало о том, что страны Европейского союза (ЕС) опасаются, что США могут не допустить их представителей до переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Как отмечает телеканал, пока неясно, будет ли Европа участвовать в переговорах с Украиной и Россией под эгидой США.