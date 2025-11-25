По неподтверждённой информации, распространённой телеканалом CBS, министр армии США Дэниел Дрисколл провёл встречу с представителями российской делегации в Абу-Даби.

Сообщается, что переговоры состоялись в понедельник вечером и продолжались несколько часов. Анонимный источник, ссылкой на которого оперирует телеканал, утверждает, что Дрисколл планирует продолжить диалог во вторник, чтобы обсудить детали мирного процесса и предпринять шаги для активизации переговоров.

При этом отмечается, что точный состав американской делегации, участвующей в контактах, в настоящее время не раскрывается.

Ранее глава МИД Британии заявила о необходимости участия России в мирном урегулировании.