Вэнс ответил на критику мирного плана Трампа по Украине
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс ответил экс-лидеру республиканцев в Сенате Конгресса США Митчу Макконнеллу на критику состоящего из 28 пунктов мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает CNN.
Ранее сообщалось, что план американского лидера Дональда Трампа по Украине расколол Республиканскую партию США. Некоторые конгрессмены считают, что предложение якобы больше отвечает интересам России, а не Украины. В связи с этим они открыто выразили несогласие с мирным планом, предложенным США.