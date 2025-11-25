Вэнс ответил на критику мирного плана Трампа по Украине

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс ответил экс-лидеру республиканцев в Сенате Конгресса США Митчу Макконнеллу на критику состоящего из 28 пунктов мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает CNN.

«Это нелепый выпад в адрес команды президента, которая неустанно трудилась, чтобы навести порядок на Украине, после того хаоса, который оставил нам Митч, всегда готовый выписать [бывшему президенту США Джо] Байдену пустой чек на внешнюю политику», — говорится в публикации Вэнса в соцсетях.

Ранее сообщалось, что план американского лидера Дональда Трампа по Украине расколол Республиканскую партию США. Некоторые конгрессмены считают, что предложение якобы больше отвечает интересам России, а не Украины. В связи с этим они открыто выразили несогласие с мирным планом, предложенным США.