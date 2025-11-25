Администрация президента США Дональда Трампа намерена обратиться к России с просьбой «ускорить» переговоры по новому мирному плану Вашингтона.

Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Каждая из сторон (Украина и США после переговоров в Женеве. — «Газета.Ru») доставит последние рабочие проекты в Вашингтон и Киев, чтобы представить их президентам. Затем, по его словам (замглавы МИД Украины Сергея Кислицы. — «Газета.Ru»), администрация Трампа должна была обратиться к Москве с просьбой ускорить переговоры», — говорится в сообщении издания.

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом. Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы.

В Киеве заявили о наступлении «критического момента» для Украины

При этом 25 ноября Белый дом сообщил, что Соединенные Штаты прекратили финансирование украинского конфликта по решению Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что президент США полон оптимизма относительно перспектив разрешения конфликта на Украине.