В США захотели получить согласие России на план по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт прокомментировала процесс урегулирования конфликта на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

Левитт подчеркнула, что США надеются получить одобрение России по плану урегулирования на Украине.

«Мы считаем, что находимся в очень хорошей позиции. Конечно, нам нужно убедиться, что все эти пункты согласованы. И, конечно же, нам предстоит добиться того, чтобы другая сторона в этой войне — Россия — также согласилась с ними», — сказала представитель Белого дома в беседе с журналистами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний мирный план по Украине не является окончательным предложением. Он подчеркнул, что Вашингтон прежде всего хочет добиться мира.