На Украине пожаловались на действия США

США помешали Украине сыграть на разногласиях в администрации президента Дональда Трампа и тем самым сорвать реализацию мирного плана. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka.

«Этой скоростью [требования подписания] американцы фактически лишают нас, Украину, возможности играть на внутренних противоречиях американской администрации», — пожаловался Бортник.

Он также назвал подписание мирного плана критическим моментом для Киева, так как Вашингтон не даст Украине второй шанс.

Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица рассказал, что переговоры по мирному плану с представителями США прошли в режиме максимальной секретности.