На Украине пожаловались на действия США
США помешали Украине сыграть на разногласиях в администрации президента Дональда Трампа и тем самым сорвать реализацию мирного плана. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka.
Он также назвал подписание мирного плана критическим моментом для Киева, так как Вашингтон не даст Украине второй шанс.
В Киеве заявили о наступлении «критического момента» для Украины
Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица рассказал, что переговоры по мирному плану с представителями США прошли в режиме максимальной секретности.