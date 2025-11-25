Европа пожаловалась на отказ США поставить ее в известность о переговорах по Украине, об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на европейского дипломата, пожелавшего остаться анонимным.

Собеседник издания заявил, что текущий этап переговоров вызывает ощущение «загадочности».

«Мы не в курсе. Мы пытаемся разобраться, но пока что сталкиваемся с отказами со стороны американцев», — отметил дипломат.

Он добавил, что Европа ожидает структурированного подхода и встреч на дипломатическом уровне для совместной работы.

Ране замглавы МИД Украины Сергей Кислица рассказал, что переговоры по мирному плану с представителями США прошли в режиме максимальной секретности. После завершения переговоров в Женеве украинская и американская делегации передали копии нового проекта мирного соглашения только своим руководителям.