Пока вы спали: унижение НАТО и мрачная деталь во внешнем виде Зеленского

На Западе заметили мрачную деталь во внешнем виде Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выглядел заметно постаревшим в своем недавнем обращении по поводу мирного плана, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Neue Zürcher Zeitung.

"Почти четыре года спустя (После начала СВО. — Прим. Ред.), в конце прошлой недели, заметно постаревший и задумчивый Зеленский записал еще одно видеообращение", — говорится в публикации издания.

СМИ: Трамп надеется, что давления на Мадуро хватит для его отставки

Американский лидер Дональд Трамп надеется, что давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро будет достаточно для его отставки. Как заявил неназванный американский чиновник, Трамп надеется добиться своей цели без начала военных действий, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

"Трамп надеется, что давления будет достаточно, чтобы заставить Мадуро уйти в отставку без начала прямых военных действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мадуро и его окружение связались с Белым домом через ряд различных каналов, и в настоящее время ведутся дискуссии о том, как могут выглядеть отношения между США и Венесуэлой.

СМИ: США помогли России унизить НАТО

США помогли России добиться унижения НАТО. Такое мнение высказал автор статьи в финской газете Helsingin Sanomat, сообщает РИА Новости.

"Положения (Мирного плана США. — Прим. Ред.) свидетельствуют о полном унижении Россией позиции НАТО. Соединенные Штаты могут заблокировать вступление Украины в НАТО, приняв решение на национальном уровне", — говорится в публикации.

Как заявил профессор международных отношений университета Тампере Туомас Форсберг, действия США якобы могут привести к распаду НАТО.

"Если НАТО развалится, то это произойдет из-за подобных действий", — заявил эксперт.

Белый дом: Трамп остановил прямое финансирование конфликта на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США прекратили финансирование конфликта на Украине по решению президента страны Дональда Трампа. Однако страна продолжает продавать оружие НАТО, пишет ТАСС.

"Президент Трамп прекратил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты по-прежнему продают большое количество оружия НАТО. Мы не можем делать это вечно. Президент хочет, чтобы эта война закончилась", - сказала Ливитт.

Пресс-секретарь Белого дома также сообщила об "очень продуктивных переговорах" между командой национальной безопасности Трампа и украинской делегацией.

В Британии заявили, что Россия должна сесть за стол переговоров по Украине

Глава МИД Великобритании Иветт Купер призвала Россию присоединиться к переговорам по мирному урегулированию украинского конфликта. Она добавила, что по данному вопросу сейчас ведется интенсивная работа, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Independent.

"Конечно, предстоит еще много работы, но самое главное - Россия сейчас должна сесть за стол переговоров", - заявила Купер.

По ее словам, в вопросе урегулирования ведется "интенсивная работа".