Раскрыто, почему с мирным планом в Киев США отправили именно Дрисколла

Идея привлечь министра армии США Дэна Дрисколла к представлению в Киеве американского мирного плана принадлежала вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Об этом сообщили источники в администрации США.

По данным издания, Дрисколл и без того планировал визит в Киев вместе с крупной военной делегацией для обсуждения оборонных технологий и вопросов стратегии. За несколько дней до поездки ему поручили готовиться к участию в мирных переговорах. Министр, как отмечается, оперативно провёл серию брифингов с аналитиками по российско-украинскому конфликту, передает Axios.

Параллельно с этим спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять бывшего президента Джаред Кушнер провели в Майами закрытую встречу с экс-министром обороны Украины Рустемом Умеровым, курировавшим ранее переговоры с Россией. Американцы ознакомили его с проектом плана и даже учли ряд предложений. Уиткофф намеревался лично встретиться с Владимиром Зеленским в Турции, однако визит отменили — Киев не был готов к реализации документа.

В итоге именно Дрисколл возглавил официальную делегацию и представил Зеленскому первую редакцию плана из 28 пунктов 19 ноября. По сведениям американской прессы, Белый дом сознательно привлёк военных к дипломатической миссии, рассчитывая, что участие представителей Пентагона сделает Россию более восприимчивой к переговорам.

23 ноября в Женеве состоялся следующий раунд обсуждения. Делегации США и Украины, по заявлениям Вашингтона, согласовали или уточнили большую часть деталей документа.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что американский проект плана был передан Москве, но обсуждения не состоялось, поскольку не было одобрения со стороны Киева. Он допустил, что документ Вашингтона может стать основой для урегулирования.