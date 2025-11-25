Украинский депутат Артем Дмитрук раскритиковал состав делегации, привлеченной Владимиром Зеленским к переговорам с Соединенными Штатами. В своем Telegram-канале народный депутат Верховной рады заявил, что в переговорную группу вошли лица, замешанные в коррупционных скандалах, а именно — руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава СНБО Рустем Умеров.

По мнению Дмитрука, именно эти люди представляют собой главную угрозу для Украины, а не туманные пункты обсуждаемого плана, содержание которых широкой публике неизвестно. Парламентарий подчеркнул, что включение в делегацию персон, обвиняемых в коррупции, ставит под сомнение мотивацию принимаемых решений.

Он полагает, что участники переговорной группы будут действовать, исходя из соображений личной безопасности, а не национальных интересов государства.

