В Китае отреагировали на поставленный Россией Японии ультиматум

Сильный пожар в префектуре Оита на юго-западе Японии не могут потушить уже неделю.

Как сообщил телеканал NHK, из-за плотной застройки и сильного ветра выгорело 170 строений, в том числе жилых домов. До сих пор эвакуированы 108 человек, в первые дни пожара их было 175. Затем пожар перекинулся на лесной массив на горе по соседству.

В настоящее время признаков его расширения нет, но неизвестно, когда он будет полностью потушен.

В результате пожара один человек погиб.

