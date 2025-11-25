На Западе отметили неожиданную деталь во внешнем виде Зеленского

В своем недавнем видеообращении, посвященном американскому мирному плану, Владимир Зеленский выглядел заметно постаревшим, о чем пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Публикация обращает внимание на то, что почти через четыре года после начала специальной военной операции украинский лидер предстал перед зрителями задумчивым и изменившимся.

В данном обращении Зеленский констатировал тяжелую ситуацию, в которой оказалась Украина в контексте предложений США по урегулированию. Он указал на сложную дилемму, стоящую перед страной: рискнуть потерей своего достоинства или лишиться ключевого внешнеполитического партнера.

Зеленского предупредили о шатком положении

Как отмечает издание, на украинского президента в настоящее время оказывается беспрецедентное давление, усилившееся из-за нескольких факторов: провалов на фронте, коррупционных скандалов внутри страны и прекращения военной помощи со стороны Вашингтона. Совокупность этих проблем создает для Зеленского крайне сложную ситуацию.

Ранее сообщалось, что реакция Зеленского на мирный план по Украине вызвала удивление в США.