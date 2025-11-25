Стало известно о попытках Украины вовлечь Европу в переговоры с США

Представители Украины хотят, чтобы Европа участвовала в предстоящих переговорах с США касательно мирных предложений американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Guardian, ссылаясь на источники.

По их информации, президент Украины Владимир Зеленский уже на этой неделе может встретиться с Трампом. Отмечается, что между Киевом и Вашингтоном уже состоялась «череда телефонных звонков». Украина настаивает, чтобы во встрече приняли участие европейские партнеры.

Ранее газета Financial Times утверждала, что Украине якобы удалось сократить предлагаемый США план с 28 до 19 пунктов.