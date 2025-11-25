Стала известна позиция Бельгии по использованию замороженных активов России

Бельгия продолжает придерживаться своей первоначальной позиции относительно возможности использования замороженных российских активов для финансирования Украины, несмотря на растущее давление со стороны других стран-членов Европейского союза.

Как сообщает информационный портал Euractiv со ссылкой на анонимного представителя бельгийского правительства, официальный Брюссель не намерен менять свою точку зрения, обусловленную определёнными опасениями. При этом чиновник отметил, что эти активы, по всей видимости, будут играть одну из ключевых ролей в будущем мирном урегулировании, а значит, средства, находящиеся в депозитарном клиринговом центре Euroclear, должны сохранять свою доступность или быть надёжно обеспечены.

Публикация указывает, что в ходе состоявшейся в понедельник встречи в Анголе большинство лидеров европейских государств вновь подняли данный вопрос. Согласно информации издания, такие страны, как Дания, Германия, Ирландия, Польша, Нидерланды и Италия, выступили за безотлагательное использование этих финансовых ресурсов. При этом все они также выразили готовность разделить с Бельгией потенциальные риски и ответственность, связанные с данным решением, чтобы не оставлять её одну перед лицом возможных последствий.

Ранее из мирного плана убрали пункт о разморозке российских активов.