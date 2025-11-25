На Украине рассказали о максимальной секретности переговоров с США по мирному плану

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица рассказал, что переговоры по мирному плану с представителями США прошли в режиме максимальной секретности. Об этом пишет газета Financial Times.

После завершения переговоров в Женеве украинская и американская делегации передали копии нового проекта мирного соглашения только своим руководителям. Это произошло при согласовании обновленной редакции плана, и обе стороны действовали максимально осторожно во избежание утечки содержания документа, отмечается в публикации.

Участников встречи попросили вернуть все материалы после закрытия переговоров. Кислица сообщил, что содержание документа менялось буквально «на ходу», поэтому доступ к нему решили ограничить. Копии оставили только у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и госсекретаря США Марко Рубио.

Ранее The Telegraph и агентство Reuters опубликовали европейский мирный план, который Великобритания, Франция и Германия подготовили как альтернативу американскому. Среди ключевых отличий — территориальные вопросы, требование не сокращать численность ВСУ до 600 тысяч человек, а также скорейшее проведение выборов на Украине.