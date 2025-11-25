Почти все города Германии оказались на грани банкротства

Финансовая ситуация в немецких городах и муниципалитетах приближается к критической отметке. Согласно информации, опубликованной газетой Bild со ссылкой на данные местных властей, совокупный дефицит бюджетов по итогам текущего года может достигнуть 30 миллиардов евро.

Такое масштабное недофинансирование ставит практически каждый немецкий город на грань банкротства. Публикация поясняет, что этот так называемый «структурный дефицит» возник на фоне снижения доходной части бюджета, в частности, из-за сокращения поступлений от налога на прибыль вследствие промышленного кризиса, в то время как расходы, особенно на социальные нужды, продолжают неуклонно расти.

Мэр Эссена Томас Куфен подтвердил, что из-за огромной дыры в бюджетах практически каждый город в Германии сейчас находится на пороге неплатежеспособности. Наибольший дефицит зафиксирован в Берлине (4,3 млрд евро), за которым следуют Кёльн (около 0,6 млрд евро), Дюссельдорф (примерно 0,4 млрд евро) и Дортмунд (свыше 0,3 млрд евро).

Издание предупреждает, что если дефицит продолжит увеличиваться, у местных властей не останется иного выбора, кроме как радикально сокращать социальные статьи расходов. Под угрозой окажется финансирование бассейнов, молодёжных клубов, музеев и поддержка общественных организаций.

Как заключает Bild, это создаст замкнутый круг, поскольку граждане напрямую столкнутся с последствиями обеднения инфраструктуры прямо у своего порога.