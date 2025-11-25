Белый дом раскрыл подробности разработки мирного плана по Украине

Администрация президента США не отдает предпочтение какой-либо из сторон в украинском конфликте, диалог ведется в равных условиях и с Киевом, и с Москвой. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, ее слова приводит РИА Новости.

«Я бы указала любому критику на вчерашние слова украинцев, которые заявили, что очень позитивно относятся к этому плану. Они принимали активное участие. Они внесли непосредственный вклад в формулировки этого плана», — поделилась Левитт подробностями разработки плана по урегулированию. Кроме того, пресс-секретарь подчеркнула, что Вашингтон находится в прямом контакте с Киевом.

Белый дом объяснил критику мирного плана США со стороны сенаторов

Она также отвергла слова некоторых критиков плана о том, что Украине в отличие от России придется пойти на большие уступки для достижения мира.

Ранее Левитт заявила, что лица, критикующие план США по урегулированию, вероятно, наживаются на конфликте между Россией и Украиной и не хотят заключения мира.